Соловйов впевнений, що захід буде ненавидіти Росію ще довго.

Російські пропагандисти Володимир Соловйов і Яків Кедмі ("військовий експерт") обговорили ситуацію в Україні.

Про це йшлося в ефірі "Соловйов Live", напередодні заблокованому на YouTube через порушення правил платформи.

Кедмі поставив під сумнів доцільність проведення операції. Він припустив, що якщо метою було визнання Криму російським, це не вартувало тих жертв, з якими зіткнулася Росія. При цьому він апелював до російських "офіційних даних" про те, що втрати РФ - тільки 500 осіб. За підрахунками української сторони, втрати вже перевищили 12 тисяч осіб.

Кедмі акцентував на продемонстрованій нездатності РФ досягти поставлених цілей. Він наголосив, що російські військові за майже два тижні "жодного міста не взяли, ні в одному місті не змінилася влада".

Він також наголосив, що міста, навіть знаходяться на кордоні з РФ (як Харків) і окуповані (як Херсон), чинять опір.

"Навпаки, все що відбувається, тільки зміцнює владу в містах", - сказав він.

Соловйов своєю чергою, реагуючи на репліки співрозмовника про неуспішність "спецоперації", заявив, що програш буде коштувати Росії загибелі.

"Очевидно, що ми все одно вважаємося виплодком пекла. А що б не було нас будуть ненавидіти, Захід ненавидіти, довго. А війну не виграти і не завершити із заявленими цілями, ми просто не можемо. Тому що призведе інакше до загибелі самої Росії", - сказав він.

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