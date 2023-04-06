Повідомляється, що на корпусі БПЛА було закріплено кілька камер.

На території заводу з розробки ракет для систем ППО в місті Химки (Московська область) впав безпілотний літальний апарат.

За даними російського Telegram-каналу Mash, дрон розміром 30х30 сантиметрів нібито знайшли охоронці під час обходу території заводу "Факел". Передбачається, що БПЛА міг впасти через використання "глушилок".

За формою він нагадує квадрокоптер, проте помітно, що він cаморобний. На корпусі було закріплено кілька камер. Силовики розшукують того, хто його зібрав.

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Завод "Факел" випускає зенітні ракети для комплексів С-75, С-125, С-200, С-300П військ ППО, ракети для армійських комплексів "Оса"," Тор", ракети для корабельних комплексів М-1, М-2, М-11," Кинджал"," Оса-М" і С-300.

Вибухи і пожежі на території Росії

Нагадаємо, що в кінці березня у Тульській області прогримів сильний вибух, повідомлялося, що постраждали двоє людей. Російські ЗМІ заявили, що вибух спровокував український Ту - 141"Стриж".

Раніше на території управління ФСБ в Ростові-на-Дону стався вибух, а потім почалася пожежа.

Також горів російський завод "Зірка" в Санкт-Петербурзі і нафтопереробний заводі "Лукойл" в Нижегородській області.

В Офісі президента України різні події на території РФ назвали зворотною ескалацією.

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