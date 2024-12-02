У Румунії через тиждень після президентських виборів відбулися вибори до парламенту.

За попередніми даними в Румунії на вирішальних парламентських виборах перемогла правляча Соціал-демократична партія (СДП). Повідомляють, що це "створює ґрунт" для переговорів про формування коаліції з "прозахідною риторикою". Однак це може бути непростим завданням, пише "Радіо Свобода".

ЗМІ пише, що, за даними з 99,3% виборчих дільниць, СДП отримала 22,7% голосів. В ультраправого й ультранаціоналістичного "Альянсу за єдність румунів" (АЄР) набралося 18,2 відсотка голосів. Це голосування відбулося за тиждень після того, як у першому турі президентських виборів несподівано здобув перемогу ультраправий кандидат із проросійськими поглядами, ідеться в матеріалі.

Партнер Соціал-демократичної партії - Правоцентристська Ліберальна партія (ПЛП/PNL) - отримала 14,4%, а Союз "Врятуйте Румунію" - 12 відсотків. Офіційні та остаточні результати голосування буде опубліковано пізніше. Крім того, ЗМІ пише, що розподіл місць у Сенаті та Палаті депутатів може зайняти більше часу.

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Очікується, що жодна з партій не зможе отримати парламентську більшість, через що мають розпочатися переговори щодо формування уряду. Але це може залежати від результатів другого туру президентських виборів наступного тижня.

Аналітики зазначають, що може скластися ситуація з "нестійкою коаліцією" між лівою СДП та правоцентристськими ПЛП і Союзом "Врятуйте Румунію" - це дало б змогу забезпечити прозахідну політику замість проросійської, яка пов'язана з новими ультраправими партіями.

Вибори в Румунії - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що Конституційний суд відклав ухвалення рішення про визнання результатів першого туру президентських виборів, під час якого перемогу здобув 62-річний Келін Кеоргеску. Він підтримує режим кремлівського диктатора.

Крім того, якщо Калін Георгеску виграє і другий тур виборів, це завдасть серйозного удару по західній підтримці України. Саме він неодноразово пропонував припинити підтримку України та й узагалі - ставив під сумнів членство Румунії в НАТО.

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