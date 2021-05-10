Заворушення спалахнули перед запланованим маршем євреїв в пам'ять про захоплення Ізраїлем Східного Єрусалиму в 1967 році.

Вранці в понеділок у Східному Єрусалимі відбулися нові сутички між поліцією та палестинцями, унаслідок чого поранено понад сотню людей. Напередодні Ізраїль закрив місце паломництва для євреїв через зростаючу напругу в країні.

Про це пише Time of Israel.

Читайте такожТрагедія МН17: Нідерланди подають позов проти РосіїОстаннє рішення викликало гнів у правих законодавців. Поліція також повинна вирішити, чи дозволяти запланований раніше святковий парад євреїв-націоналістів у столиці, оскільки це може призвести до чергової ескалації.

Поліція ввійшла в район Храмової гори через напад палестинців на поліцейський пост. Палестинський Червоний Півмісяць повідомив про сотні поранених.

Напруга між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки триває з кінця квітня. Тоді на вулиці виходила переважно палестинська молодь, обурена введеними карантинними обмеженнями в Ізраїлі на час священного місяця мусульман Рамадан. Водночас ізраїльтяни були розгнівані нещодавніми палестинськими нападами на релігійних євреїв.

У чому суть конфлікту

Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією спалахнули через судове засідання щодо землі з побудованими палестинськими будинками.

Ізраїльські націоналісти стверджували, що ця територія належала Ізраїлю ще до того, як Йорданія поселила сюди теперішніх мешканців. Отож начебто закон дозволяє повернути ізраїльтянам майно, яке було втрачене під час війни за незалежність у 1948 році.

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Автор: Яна Ставська