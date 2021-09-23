Квиток можна було купити за 10 доларів.

У Сомалі відбувся перший за 30 років кінопоказ. Розорена конфліктом країна сподівається на культурне відродження.

Про це пише The Guardian.

Захід проходив у Національному театрі Сомалі, де в 2012 році стався теракт. В результаті вибуху загинули не менше 10 осіб.

"Це буде історична ніч для сомалійського народу: вона показує, як відродилися надії ... після стількох років випробувань", - сказав перед переглядом театральний режисер Абдікадир Абді Юсуф.

У програмі вечора були два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрахіма СМ - "Ритуал" ("Hoos") і "Побачення з пекла" ("Date from Hell"). Квиток можна було купити за 10 доларів.

Відвідувачі повинні були пройти через кілька контрольно-пропускних пунктів, перш ніж потрапити в театр.

Historic night in Mogadishu as youth born during the civil war go to the national theatre for the first film screening in decades. #Somaliapic.twitter.com/rAc78F53C8 — Harun Maruf (@HarunMaruf) September 22, 2021

Раніше повідомлялося, що в Росії дітям і підліткам заборонили показувати фільм "Вічні" від Marvel.

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Автор: Людмила Жерновська