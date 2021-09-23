Один з супергероїв Фастос виявився представником нетрадиційної сексуальної орієнтації, який виховує дитину зі своїм партнером.

Російські діти і підлітки навряд чи зможуть потрапити в кінотеатри на новий супергеройський блокбастер "Вічні" від Marvel - фільм отримав обмеження "лише для дорослих".

Про це повідомили у Telegram-каналі "Бюлетень кінопрокатника".

Вікове обмеження "18+" стрічка отримала через наявність ЛГБТ-персонажів. Один з головних героїв - представник раси вічних Фастос у виконанні Брайана Тайрі Генрі - не просто виявився нетрадиційної сексуальної орієнтації, а й виховує разом з партнером дитину.

Читайте такожMarvel показала трейлер нового супергеройського фільму "Вічні" з ДжоліВічні - це раса могутніх прибульців, створених богоподібними істотами Целестіалами і посланих на Землю. Кожен з них володіє неймовірно сильними і унікальними здібностями.

У новому фільмі Вічні захищатимуть людство від своїх одвічних ворогів - Девіантів, які обрушаться на Землю після перемоги над суперлиходієм Таносом у стрічці "Месники: Фінал".

Нагадаємо, що прем'єра фільму в Україні має відбутися 4 листопада 2021 року. Головні ролі в блокбастері виконають Анджеліна Джолі, Сальма Хайек, Джемма Чан, Річард Медден, Кіт Харінгтон, Кумейл Нанджіані, Лія Макхью, Баррі Кеоган та інші.

Режисерка картини - оскароносна Хлоя Чжао, для якої це стало першим великобюджетним блокбастером в кар'єрі.

Раніше УНІАН вже повідомляв про плани Marvel ввести в свій кіновсесвіт першого супергероя-трансгендера.

Автор: Станіслав Кожемякін