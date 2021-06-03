Діти вломилися в чужий будинок, захопили зброю і відкрили вогонь по правоохоронцям.

Двоє дітей втекли з інтернату і влаштували перестрілку з поліцією на одній з вулиць Делтони у Флориді.

В окрузі Волуша 12-річному Тревісу О'брайену і 14-річній Ніколь Джексон пред'явлені звинувачення у скоєнні тяжкого злочину - замаху на вбивство співробітників правоохоронних органів першого ступеня, а також у збройному пограбуванні, пише Daily Star.

Коли діти втекли, влада особливо намагалася їх розшукати, адже у хлопчика інсулінозалежний діабет, але він при цьому не взяв з собою жодних ліків.

Поліцейські дізналися від місцевих жителів, що ті чули щось, схоже на звук розбитого вікна. На місці офіцери виявили в одному з будинків сліди злому, проте відразу не зайшли. Власники будинку повідомили правоохоронцям, що всередині є зброя: АК-47, помповий дробовик, пістолет і 200 патронів.

Читайте такожУ Мадриді порушники карантину побили прибулих на виклик поліцейськихЗ житла доносилися гучні звуки. З'ясувалося, що хлопчик і дівчинка вломилися в будинок та трощили все всередині. Потім вони почали стріляти по поліцейським, що приїхали на місце події.

Правоохоронці оточили будинок. Повідомлялося також, що дівчинка виходила з дому і погрожувала вбити одного з сержантів, а потім хлопчик відкрив вогонь з АК-47.

При цьому поліція не хотіла стріляти у відповідь і намагалася зв'язатися з втікачами, підкинувши всередину мобільний телефон, проте все переросло в перестрілку.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь лише після того, як дівчинка кілька разів виходила з гаража з помповою рушницею, направляла її на офіцерів і відмовилася покласти зброю.

В результаті вона була поранена у груди та руку. Їй надали невідкладну допомогу, за інформацією поліції, стан дівчинки стабільний.

Місцевий шериф розповів, що в інтернат, звідки втекли підлітки, за останній рік майже 300 разів викликали поліцію. Крім того, на початку цього року діти, які утримуються там, забили до смерті охоронця.

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Переклад: Катерина Комолова