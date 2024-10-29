Зазначається, що збільшення виробництва зброї виявилося складним завданням для Пентагону.

У США закінчуються запаси деяких типів ракет для систем протиповітряної оборони. Це ставить під сумнів готовність Пентагону реагувати на війни в Європі та на Близькому Сході, а також на потенційний конфлікт у Тихому океані.

Видання The Wall Street Journal пише, що ракети-перехоплювачі швидко стають найбільш затребуваними боєприпасами під час кризи на Близькому Сході, оскільки Ізраїль та інші союзники США стикаються зі зростаючою загрозою від іранських ракет і безпілотників. Нестача може стати ще більш гострою після ізраїльської відповіді Ірану, які можуть викликати нову хвилю атак з боку Тегерана.

Ракети Standard Missiles, які зазвичай запускаються з кораблів і бувають різних типів, є одними з найпоширеніших перехоплювачів, які США використовують для захисту ізраїльської території, і мають вирішальне значення для припинення атак хуситів на кораблі в Червоному морі.

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Активне використання обмеженого запасу ракет-перехоплювачів Пентагону викликає побоювання щодо спроможності США та їхніх союзників йти в ногу з несподівано високим попитом, спричиненим війнами на Близькому Сході та в Україні. За словами аналітиків і чиновників, Пентагон побоюється, що його запаси можуть вичерпатися швидше, ніж можуть виробляти ракети, що зробить США вразливими в потенційному конфлікті в Тихому океані.

"США не створили оборонну промислову базу, призначену для великомасштабної війни на виснаження як у Європі, так і на Близькому Сході, водночас відповідаючи власним стандартам готовності", - сказав Еліас Юсиф, науковий співробітник і заступник директора програми з оборони в Стимсонівському центрі у Вашингтоні. "І обидві ці війни - затяжні конфлікти, що не входило в оборонне планування США".

Збільшення виробництва зброї виявилося складним завданням для Пентагону, оскільки це часто вимагає від компаній відкриття нових виробничих ліній, розширення потужностей і найму додаткових працівників. Компанії часто не хочуть вкладати кошти в розширення, не знаючи, що Пентагон зобов'язується закуповувати зброю в більшому обсязі тривалий час.

"Ми витрачаємо рік на ракети Standard Missiles - це стандартні ракети, які мають бути частиною переозброєння на випадок агресії Китаю", - сказав Марк Монтгомері, контр-адмірал у відставці, старший директор Фонду захисту демократій, консервативного аналітичного центру у Вашингтоні. "Таким чином, на 100% ми, вкотре діючи на Близькому Сході, підриваємо готовність ВМС до виконання операцій у Тихому океані".

Напад Китаю на Тайвань - до чого призведе ще одна війна

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс у своїй колонці для The Times написав, що багато хто не розуміє важливість майбутньої війни в Індо-Тихоокеанському регіоні.

За його словами, китайська блокада Тайваню призведе до всесвітнього дефіциту напівпровідників, які потрібні для смартфонів, ноутбуків, пральних машин, авто та іншої техніки. Інфляція злетить до небес, робочі місця буде скорочено. Світ може зануритися в глибоку рецесію, яка коштуватиме трильйони і порушить роботу всіх галузей - від технологій до оборони, що, ймовірно, перевершить фінансові збитки від пандемії Covid-19 і війни в Україні.

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