Наприкінці 2021 року його засудили до довічного ув'язнення.

У США на 87 році життя помер бізнесмен і мультимільйонер Роберт Дерст, засуджений до довічного ув'язнення за вбивство.

Про це пише The New York Times.

Його адвокат повідомив, що Дерст помер у лікарні загального профілю Сан-Хоакін. Його не змогли реанімувати після зупинки серця.

Раніше повідомлялося, що у Дерста виявили коронавірус. Захворювання посилило вже наявні у нього проблеми зі здоров'ям.

Читайте такожУ США літак потрапив під поїзд: пілота витягли за секунди до страшного удару (відео)У жовтні 2021 року мультимільйонера засудили до довічного терміну за вбивство своєї подруги в 2000 році.

У злочині він випадково зізнався під час зйомок документального серіалу HBO "Таємниці мільярдера".

Хто такий Роберт Дерст

Роберт Дерст народився 12 квітня 1943 року в Нью-Йорку. Був спадкоємцем нерухомості і сином магната Сеймура Дерста. Стан Дерста оцінювали в $100 млн.

Його підозрювали у вбивстві трьох людей: Кетлін МакКормак Дерст, його першої дружини, яка зникла в Нью-Йорку в 1982 році; Сьюзен Берман, його давньої приятельки, яка була вбита в Каліфорнії в 2000 році; і його сусіда, Морріса Блека, який був убитий в Техасі в 2001 році.

Дерст став об'єктом розшуку в декількох штатах після того, як частини тіла Блека були знайдені плаваючими в затоці Галвестон. Хоча він зізнався в розчленуванні Блека (в чому йому не було пред'явлено звинувачення), в підсумку він був виправданий в його вбивстві з міркувань самооборони.