У США розкритикували Євросоюз через рішення щодо торговельної угоди

Угода передбачає, що США обкладуть імпорт з ЄС митами в розмірі 15%.

Торговий представник Сполучених Штатів Америки Джеймісон Грір розкритикував Європейський Союз за призупинення торговельної угоди.

Він звинуватив блок у використанні у якості "виправдань" деяких питань, які виходять за рамки угоди, пише Financial Times. Раніше Євросоюз призупинив угоду внаслідок вимог Дональда Трампа продати Америці Гренландію та його погроз запровадити додаткові мита.

"Сполучені Штати та ЄС мають – і завжди матимуть – низку питань зовнішньої політики та економіки, які виходять за межі угоди. Якщо США можуть відокремити важливі, але не пов'язані між собою питання, ЄС не повинен використовувати їх як виправдання для невиконання зобов'язань", – заявив Грір.

Видання зазначає, що в липні минулого року в Шотландії було укладено торговельну угоду між Вашингтоном і Брюсселем. Вона передбачає, що США обкладуть імпорт з ЄС митами в розмірі 15%. Водночас Євросоюз знизить мита на американські промислові товари і прийме більше сільськогосподарської продукції.

Та в останні місяці американські чиновники скаржилися, що блок не рухається достатньо швидко, щоб виконати свою частину угоди, додають журналісти.

США і Європа

Президент США Дональд Трамп передумав запроваджувати нові мита проти низки країн Європи, які виступили проти американської анексії Гренландії. Він заявив, що провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, і вони "сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії і, фактично, всього Арктичного регіону".

Тим часом президент Євроради Антоніу Кошта акцентував, що лише Данія та Гренландія можуть вирішувати своє майбутнє. За його словами, погрози американського лідера Дональда Трампа ввести мита та взяти під контроль Гренландію загрожують безпеці та процвітанню континенту.

Він додав, що ЄС не відступить від захисту Гренландії, протидії новим митам та прихильності до альянсу НАТО.

