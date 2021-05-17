У Сполучених Штатах Америки зійшов з рейок потяг, який перевозив цистерни з хімікати.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Майже тридцять вагонів перекинулися на узбіччя і зайнялися, а над місцем аварії піднялися стовпи їдкого чорного диму.
Катастрофа сталась поблизу містечка Сіблі з населенням 3 тисячі мешканців, частину яких довелося евакуювати.
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