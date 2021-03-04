На тварин випадково натрапила берегова охорона.

Берегова охорона Таїланду врятувала чотирьох котів, яких залишили на пошкодженому потопаючому човні.

Читайте такожМоряки врятували лабрадора під час повені у Мексиці (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що на тварин натрапили випадково.

Рятувати чотириногих поплив один з моряків, оскільки підійти до місця аварії на катері було небезпечно. На щастя, рятувальна операція вдалася, моряк разом з котами повернувся на патрульне судно.

«Пухнастих привезли на базу Військово-морських сил Таїланду. Там їх заспокоїли, нагодували і планують залишити собі», – йдеться в сюжеті.

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Автор: УНІАН