Новини світу: у Таїланді берегова охорона врятувала 4 котів з пошкодженого човна
Берегова охорона Таїланду врятувала чотирьох котів, яких залишили на пошкодженому потопаючому човні.
Читайте такожМоряки врятували лабрадора під час повені у Мексиці (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Повідомляється, що на тварин натрапили випадково.
Рятувати чотириногих поплив один з моряків, оскільки підійти до місця аварії на катері було небезпечно. На щастя, рятувальна операція вдалася, моряк разом з котами повернувся на патрульне судно.
«Пухнастих привезли на базу Військово-морських сил Таїланду. Там їх заспокоїли, нагодували і планують залишити собі», – йдеться в сюжеті.
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