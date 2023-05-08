Поки невідомо, чи притягнуть чоловіка до адміністративної відповідальності.

УТбілісі прихильник проросійської партії демонстративно зірвав Державний Прапор України, встановлений в парку Ваке. Обурення у зв'язку з інцидентом, який, імовірно, стався 7 травня, висловив виконуючий обов'язки посла України в Грузії Андрій Касьянов.

"Абсолютно неприпустима ситуація з наругою над нашою українською символікою. Ми повідомили про це у Міністерство закордонних справ України і співпрацюватимемо з правоохоронними органами Грузії, щоб цей інцидент був розслідуваний, а винні понесли покарання відповідно до законодавства Грузії", - цитує дипломата "Эхо Кавказа".

За інформацією телеканалу "Мтаварі", людина, яка зірвала український прапор, є прихильником проросійської партії "Консервативний рух", відомої як "Альт-Інфо".

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Поки невідомо, чи притягнуть чоловіка до адміністративної відповідальності. На початку 2022 року грузинський парламент ухвалив закон, що забороняє наругу над прапорами ЄС і НАТО, їх держав-членів; країн, з якими у Грузії встановлені дипвідносини; а також символами міжнародних організацій, членами яких є Грузія. Документом запроваджена адміністративна відповідальність за наругу на символами і передбачено штрафи для порушників.

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну уряд Грузії не ввів санкції проти Росії та продовжує співпрацювати з РФ. За даними української розвідки, Грузія могла стати одним з маршрутів, через який Росія обходить західні санкції.

При цьому в квітні поточного року президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що повномасштабна війна в Україні викрила перед усім світом природу російського імперіалізму, і Грузія повинна докладати більше зусиль для інтеграції в НАТО.

Разом з тим багато грузинів не підтримують проросійську політику свого уряду і виступають за європейську та євроатлантичну інтеграцію країни.

Також багато громадян Грузії воюють і гинуть проти росіян в Україні.

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