Щонайменше 13 людей поранені після масової стрільби у центрі Остіна в штаті Техас (США), що сталася в ніч на 12 червня. Двоє перебувають у критичному стані.
За повідомленням поліції, підозрюваного в нападі ще шукають, інформує Радіо Свобода.
Зазначається, що поліція розшукує одну людину, яка відкрила вогонь близько 1:30 за місцевим часом в районі, де розташовані бари та ресторани.
Читайте такожУ США внаслідок стрілянини поранено дев'ятьох осібМотиви нападу зараз невідомі.
Як повідомив тимчасовий керівник Департаменту поліції Остіна Джозеф Чакон, про подію поінформували федеральних агентів з боротьби з тероризмом.
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