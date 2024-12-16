Після удару Ізраїлю по військовій базі в Сирії стався землетрус

Його епіцентр знаходився приблизно в 28 кілометрах від узбережжя міста Баніас.

Після удару Ізраїлю по сирійській військовій базі у Тартусі зафіксували землетрус магнітудою 3 бали.

Як пише The Times of Israel, підземні поштовхи було зафіксовано вчора пізно ввечері біля узбережжя Сирії. Івритомовні ЗМІ пояснюють їх потужними ізраїльськими ударами, які були здійснені в прибережному регіоні Тартус.

Йдеться про землетрус магнітудою 3,1 бала. Його епіцентр знаходився приблизно в 28 кілометрах від узбережжя міста Баніас.

Відео дня

Глибина землетрусу вимірюється на рівні 32 кілометрів, і немає підтвердження того, що поштовхи справді були спричинені вибухами.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, ізраїльські літаки завдали інтенсивних ударів у прибережному регіоні Сирії ввечері в неділю, націлившись на підрозділи протиповітряної оборони, ракетні склади класу "земля-земля" та інші об’єкти.

Удари по Тартусі

Як повідомляв УНІАН, в ніч на понеділок, 16 грудня, авіація Ізраїлю здійснила серію потужних авіаударів по військових об’єктах у сирійському портовому місті Тартус. Там розташована важлива військово-морська база РФ та судноремонтний завод.

Водночас у мережі з'явилися фото та відео потужних ударів по Тартусі. На кадрах видно, що ізраїльські удари були руйнівними.

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