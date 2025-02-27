Військова підтримка США для України і вартість угоди стануть предметом майбутніх переговорів.

США та Україна заявили про готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин, проте найбільш спірні її моменти ще належить обговорювати. Як пише The Wall Street Journal, військова підтримка США для України і навіть вартість угоди стануть предметом майбутніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що успіх пропонованої угоди залежить від його ширших перемовин із президентом США Дональдом Трампом і прихильності Трампа допомозі Україні.

Водночас фінансові вигоди від угоди поки що залишаються невизначеними. Текст угоди, з яким ознайомився The Wall Street Journal, передбачає створення фонду, що спільно належить двом країнам, а деталі фінансової угоди буде визначено надалі.

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Також, як вказує WSJ, в угоді відсутні явні гарантії безпеки для України, які, як раніше заявляв Зеленський, необхідні для будь-якої угоди щодо прав на корисні копалини. В одному з пунктів угоди лише йдеться про те, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення міцного миру".

При цьому, як підкреслює видання, гучне підписання угоди стане перемогою для Києва, який побоювався, що Трамп може спочатку зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зі свого боку, пише WSJ, Трамп похвалив фінансові переваги угоди. Він також сказав, що зосереджений на встановленні миру в регіоні, але не пояснив, що це означає для майбутнього уряду або кордонів України. "Я не збираюся давати гарантій безпеки", - сказав Трамп, зазначивши, що європейці розмістять війська в Україні, "але ми зробимо так, щоб усе пройшло добре".

Як зазначила Гайді Кребо-Редікер, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, хоча великі родовища титану, графіту та урану розташовані на контрольованій Україною території, багато копалин необхідно буде видобувати на спірних або окупованих територіях країни або поблизу них. Тому, якщо ці родовища будуть розроблятися, США також доведеться турбуватися про захист і охорону фізичної безпеки України. Крім того, американські та українські технологічні й оборонні галузі будуть тісно пов'язані.

"Логічно, угода про економічну безпеку не має жодної цінності, якщо територія не захищена і не перебуває в безпеці, і я думаю, що саме цього прагне адміністрація Трампа", - сказала вона. "Військова підтримка має стати наступною частиною рівняння в переговорах".

Угода про корисні копалини - деталі

Кабінет міністрів України 27 лютого схвалив підписання угоди про корисні копалини зі США.

Зеленський заявив, що в кінцевому варіанті угоди про корисні копалини зі США ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому допомогу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні прямих гарантій безпеки, це має зробити Європа. Але "деякі гарантії безпеки" угода про українські ресурси все ж таки дає.

Увечері 27 лютого Володимир Зеленський підтвердив зустріч із Дональдом Трампом і підписання рамкової угоди про надра зі США 28 лютого.

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