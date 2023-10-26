Тепер у Будапешта з'явився союзник в особі новообраного уряду в Братиславі.

Фінансова та військова підтримка ЄС відіграла вирішальну роль у 20-місячній обороні Києва від російської агресії, проте прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його новообраний словацький колега Роберт Фіцо висловилися проти продовження військової допомоги, яка вимагає одностайності.

"Це дуже тривожна подія, яка змінює динаміку", - сказав високопоставлений чиновник ЄС, який бере участь в проектах з постачання зброї на Україну, писати The Financial Times.

Військова підтримка України з боку ЄС здійснюється на двосторонній основі, але може бути відшкодована з керованого Брюсселем фонду, що фінансується країнами-членами, для поповнення якого потрібна одноголосна підтримка. Останнє поповнення цього фонду відбулося в січні, і подальші спроби поповнити його були заблоковані вето Угорщини.

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Тепер у Будапешта з'явився союзник в особі новообраного уряду в Братиславі. Минулого тижня Орбан став першим лідером ЄС, який зустрівся з Володимиром Путіним після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента. Угорський лідер захистив свою зустріч з Путіним і заявив, що пишається взаємодією своєї країни з Росією. Прибувши на саміт ЄС, Орбан заявив, що Угорщина проводить "ясну і прозору політику" взаємодії з Росією і Путіним.

"Ми хотіли б тримати відкритими всі лінії зв'язку з росіянами, інакше не буде шансів на мир", - заявив він.

Лідери країн Балтії висловили стурбованість перспективою ослаблення підтримки України з боку ЄС. Президент Литви Гітанас науседа назвав спілкування Орбана з Путіним "сумним". Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас заявила, що відсутність зусиль з боку деяких країн-членів ЄС щодо спільного виробництва боєприпасів для України може дати "сигнал про те, що ми недостатньо серйозно ставимося до оборони".

"Я дуже стурбована тим, що деякі дають зрозуміти, що ми не можемо цього зробити і навіть не прагнемо до цього", - підкреслила вона.

Позиція Словаччини та Угорщини щодо України

Новообраний прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо натякнув, що Україна може ще десятиліття не отримати військової допомоги від держави.

За його словами, для Києва продуктивніше розмовляти "про мир" ще 10 років, ніж використовувати зброю, щоб безрезультативно "вбивати один одного". Про це чиновник заявив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ.

Відповідну заяву на користь того, що його уряд не підтримуватиме надання військової допомоги Україні, Фіцо зробив перед самітом у Брюсселі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що чекає переговорів з Україною для розблокування виділення 500 млн євро на закупівлю зброї для ЗСУ в рамках Європейського фонду миру.

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