Сійярто підтвердив, що постійно дзвонив Лаврову в перервах секретних зустрічей Ради ЄС

Угорський глава МЗС наголосив, що на рівні ЄС ухвалюються рішення з низки питань, які мають вплив на відносини Угорщини з іншими країнами, які не є членами Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що регулярно контактує з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час приватних зустрічей на рівні Ради Європейського Союзу із питань закордонних справ. Угорський міністр наголосив, що суть дипломатії полягає у проведенні розмов з іншими партнерами. Як повідомляє телеканал Euronews, раніше угорський уряд називав звинувачення у зливі росіянам конфіденційної інформації фейковими новинами.

Напередодні Європейська комісія закликала Угорщину прояснити це питання, назвавши відповідні повідомлення "тривожними". Водночас Сійярто під час виступу в угорському місті Кестхей підтвердив свої дзвінки з російської стороною, стверджуючи, що рішення ЄС з питань енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами за межами Євросоюзу.

"Так, ці питання мають обговорюватися з нашими партнерами за межами Європейського Союзу. Я розмовляю не лише з російським міністром закордонних справ, але також з нашими американським, турецьким, ізраїльським, сербським та іншими міністрами до і після зустрічей Ради Європейського Союзу", - наголосив Сійярто.

Угорський глава МЗС визнає, що ці його слова "можуть звучати різко", але, за його словами, дипломатія – це спілкування з лідерами з інших країн.

Як зазначає телеканал, такі викриття про контакт угорської влади з росіянами з’являються на тлі зростання політичної напруги перед парламентськими виборами в Угорщині.

Партія чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" стикається з жорстким викликом з боку партії "Тиса" на чолі з лідером опозиції Петером Мадяром. Ця опозиційна партія наразі в опитуваннях громадської думки випереджає правлячу партію Орбана.

Як зазначає телеканал, Сійярто 16 разів відвідав Москву від початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. Його останній візит відбувся 4 березня, під час якого він зустрівся з російським диктатором Путіним у Кремлі.

Що цьому передувало

За даними видання The Washington Post, Сійярто багато років дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях на рівні Ради ЄС, щоб інформувати російського міністра про теми обговорення європейськими міністрами та можливі ухвалені рішення. Завдяки таким дзвінкам "протягом багатьох років Москва фактично перебувала за столом переговорів на кожній зустрічі ЄС".

