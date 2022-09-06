Будапешт заступився за деяких путінських олігархів.

Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких блоків санкцій ЄС проти Росії, якщо троє олігархів не будуть виключені з "чорного" списку.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк, посилаючись на дипломатичні джерела.

За словами співрозмовників журналіста, Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

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Наразі список ЄС складається з 1217 фізичних осіб і 108 організацій РФ. Протягом року він розширювався, оскільки Брюссель посилив обмежувальні заходи щодо Москви у зв'язку з її діями в Україні.

І Усманов, і Авен були додані до списку наприкінці лютого. Брюссель називає Усманова "прокремлівським олігархом, що має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним". Його називають одним з "улюблених олігархів Путіна" і вважають, що він вирішує ділові питання президента.

Петра Авена, своєю чергою, визначено як "одного з приблизно 50 найбагатших російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Путіним в Кремлі. Він діє згідно з вимогами Путіна".

Рашникова додали до списку в березні. Його називають "провідним російським олігархом, який є власником і головою ради директорів компанії Магнітогорський металургійний комбінат".

До того ж Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які в зараз знаходяться під санкціями.

У Брюсселі ходять чутки, що Угорщина використовує відновлення санкцій як важіль впливу, щоб змусити Брюссель схвалити виділення коштів ЄС, які досі утримувалися через побоювання порушення верховенства права в країні.

З початку повномасштабного вторгнення Угорщина зайняла нейтральну позицію, старанно перешкоджаючи введенню будь-яких жорстких заходів з боку ЄС як покарання Росії за агресію.

Уряд Орбана не дозволяє ні постачати Україні зброю, не транспортувати західну військову допомогу ЗСУ через свою територію. Країна зайнята гуманітарними питаннями, зокрема погодилася прийняти частину біженців.

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