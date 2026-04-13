Європейські лідери зітхнули з полегшенням через поразку Орбана на виборах, - CNN

Видання зазначає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був величезною проблемою для Європейського Союзу протягом більшої частини своїх 16 років при владі.

Поразка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на виборах викликала в Брюсселі величезне полегшення та дещо зловтішного задоволення, оскільки європейські чиновники сподіваються, що новий угорський уряд продемонструє більш проєвропейську позицію, повідомляє CNN.

Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в соціальних мережах, що "Угорщина обрала Європу".

"Європа завжди обирала Угорщину. Разом ми сильніші. Країна повертається на європейський шлях. Союз стає сильнішим", - написала вона.

Голова Європейського парламенту Роберта Метсола привітала Петера Мадяра з перемогою, зазначивши: "Місце Угорщини – у самому серці Європи".

Видання зазначає, що коментарі фон дер Ляєн та Метсоли не є несподіванкою – Орбан був величезною проблемою для Європейського Союзу протягом більшої частини своїх 16 років при владі, конфліктуючи з Брюсселем з приводу цілої низки питань.

"Від міграційного законодавства до підтримки ЄС України, Орбан неодноразово використовував процедурні затримки та право вето, щоб зірвати укладення ключових угод", - зазначає видання.

Президент Франції Еммануель Макрон, який у минулому мав суперечки з Орбаном, заявив у X, що Франція вітає "перемогу, яка свідчить про прихильність угорського народу цінностям Європейського Союзу та про роль Угорщини в Європі".

"Давайте об’єднаємо сили заради сильної, безпечної і, перш за все, єдиної Європи", - зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в привітанні Мадяра.

Також на результати парламентських виборів в Угорщині відреагувала й прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал:

"Угорці зробили історичний вибір на користь вільної та сильної Угорщини в об'єднаній Європі, відкинувши сили, які ігнорують їхні інтереси".

Водночас, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що ці вибори "відкривають нову сторінку в історії Угорщини".

Раніше УНІАН повідомляв, що за результатами підрахунку 89,97% голосів, як свідчать дані на сайті ЦВК Угорщини, "Тиса" продовжує утримувати більшість у 2/3 голосів у парламенті – 138.

Також ми писали, що видання Axios вважає, що політичний землетрус в Угорщині матиме наслідки далеко за межами Будапешта. В статті зазначається, що явка виборців досягла найвищого рівня з часів закінчення комуністичного правління. Це свідчить як про глибоку втому від правління Орбана, так і про появу нової об’єднаної опозиції, здатної кинути серйозний виклик. Мадяр сформував міжпартійну коаліцію, яка отримала підтримку як з боку розчарованих консерваторів, так і традиційних прихильників опозиції.

