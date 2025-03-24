Дмитро Пєсков заявив, що від Путіна не надходило наказу про відновлення ударів по енергосистемі України.

У той момент, поки російська та американська делегація продовжують "технічні" переговори в Саудівській Аравії, прессекретар кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков зробив низку заяв, частина з яких не відповідає дійсності.

Зокрема, він сказав, що нібито Путін досі не змінював команди не бити по енергосистемі України. Удари не завдаються, за його словами, хоча з боку ЗСУ нібито фіксують порушення, пише пропагандистське ЗМІ "РИА Новости" в Telegram.

"Кремль відстежує інформацію про триваючі удари Києва по об'єктах енергоінфраструктури", - йдеться в публікації.

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Крім того, Пєсков зазначив, що Росії і США належить опрацювати ще багато аспектів, пов'язаних із війною в Україні. І нібито в обох сторін є "бажання" рухатися шляхом врегулювання конфлікту.

Що відомо про "перемир'я в повітрі"

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії пригрозили новими ударами по енергетиці України. Там заявили, що вони "залишають за собою право на симетричну відповідь у зв'язку з тим, що тривають удари України по енергетичних об'єктах".

Крім того, у Трампа заявили, що в Україні вже нібито запрацювало "повітряне перемир'я"."Прогрес буде, у нас є припинення вогню з повітря по інфраструктурі. Це сталося відразу після розмови Трампа з Путіним", - розповів Волтц.

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