Ангела Меркель підтримала продовження транзитного контракту з Україною після 2024 року.

Переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Російської Федерації Володимира Путіна завершилися. Німецький політик підтримала продовження транзитного контракту з Україною після 2024 року.

Про це стало відомо в ході прес-конференції за підсумками переговорів.

За словами Меркель, вони обговорили "Північний потік 2" й домовленості з США щодо російського газопроводу. При цьому канцлер підтримала продовження договору з Україною про транзит російського газу після 2024 року.

Крім того, вона знову заявила, що Німеччина підтримує територіальну цілісність України, а "нормандський формат" потрібно реабілітувати, адже там зараз спостерігається застій.

Читайте такожПрезидент спрогнозував, що Меркель привезе до Києва після зустрічі з ПутінимУ свою чергу Путін попросив німецьку колегу в ході візиту в Україну вплинути на Київ для виконання зобов'язань по Донбасу. При цьому він в черговий раз заявив, що київська влада відмовилася від мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 серпня, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель Меркель прибула до Москви на переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Як повідомляє прес-служба російського президента, зустріч відбулася у Великому Кремлівському палаці.

Автор: Анастасія Горбачова