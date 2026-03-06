Кремль планує втрутитися у вибори в Угорщині, щоб утримати Орбана при владі, - ЗМІ

Планується розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними мережами в російському посольстві в Будапешті.

Кремль доручив групі політичних технологів втрутитися у вибори в Угорщині в квітні 2026 року, з метою утримати нинішнього прем'єра Віктора Орбана при владі. Про це йдеться в розслідуванні журналістів видання vsquare.org.

За даними європейських джерел у сфері нацбезпеки, Володимир Путін доручив займатися Угорщиною першому заступнику глави адміністрації Сергію Кирієнко, який є розробником всієї інфраструктури політичного впливу Росії і "царем" внутрішньої політики Путіна.

Як зазначають журналісти, саме Кирієнко стоїть за кампанією втручання у вибори в Молдові, що включала мережі підкупу виборців, троль-ферми та оперативників на місцях. Подібну операцію Кирієнко разом з керівником Головного управління Кремля зі стратегічного партнерства та співробітництва Вадимом Титовим тепер готує в Угорщині.

Відео дня

Зокрема, планується розмістити російських експертів з маніпулювання соціальними мережами в російському посольстві в Будапешті, при цьому вони отримають дипломатичні або службові паспорти для захисту від судового переслідування.

"Джерела повідомляють, що в Будапешті діє команда з трьох осіб, яка працює в посольстві від імені ГРУ, російської військової розвідки, – хоча поки що неясно, чи почали вони вже свою діяльність", – стверджується в статті.

Крім того, за даними джерел, угорська робоча група Кирієнка перебуває в активному контакті зі співробітниками передвиборчого штабу, пов'язаними з урядом Орбана.

Водночас стверджується, що інформація про спроби Кремля підтримати кампанію Віктора Орбана була передана партнерам, і багато агентств ЄС і НАТО, ймовірно, вже знають про це і стежать за ситуацією.

Віктор Орбан - останні новини

Сьогодні Віктор Орбан заявив, що Угорщина зупинить транзит важливих товарів для України, якщо робота нафтопроводу "Дружба" не буде відновлена. Він також пригрозив відновити транспортування нафти силою.

Також вночі 6 березня "Ощадбанк" заявив про викрадення в Угорщині співробітників установи та двох інкасаторських автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: