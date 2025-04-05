Усі, хто отримав такі повідомлення, перебувають у США легально в межах гуманітарної програми.

Кілька українців, які легально перебувають у США за гуманітарною програмою, отримали електронні листи про анулювання їхнього статусу та вимогу покинути країну протягом семи днів.

Як повідомляє агентство Reuters, відповідні електронні листи українці отримали у четвер, 3 квітня. У листах була вимога покинути країну, або ж будуть застосовані заходи правоохоронців щодо депортації.

"Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути застосовані заходи правоохоронних органів, що призведе до вашої депортації. Повторно повідомляємо: Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в США", - йшлося у листах.

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Втім, у п'ятницю, 4 квітня, представник DHS заявив, що українці отримали ці листи помилково. Гуманітарна програма продовжує діяти.

Українці у США - головні новини

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий легальний статус приблизно для 240 тис. українців, які втекли від війни в Україні.

Як пишуть ЗМІ з посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації Трампа. Такий крок потенційно може поставити громадян України на шлях прискореної депортації зі США.

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