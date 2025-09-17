Доки війна триває, українці в ЄС перебуватимуть під тимчасовим захистом країн, де вони проживають.

Європейський союз схвалив рекомендації для країн-членів щодо того, як вчинити з українськими біженцями після закінчення війни. Київ був залучений до консультацій під час підготовки цих рекомендацій. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу.

"Ми саме зараз чекаємо на остаточний текст цієї рекомендації. Він (документ) ще не оприлюднений. Але можу вам підтвердити, що по-перше, з Україною консультувалася європейська сторона при підготовці цієї рекомендації. Ми були залучені до цього процесу, ми мали зі свого боку певні пропозиції, що там має бути. І в нас там немає якихось сюрпризів в цьому рішенні", - сказав він.

За його словами, йдеться не про якісь примуси, а йдеться про, скоріше, надання державним-членам ЄС можливостей, як надавати нашим громадянам більш передбачувані політичні статуси.

"Рада ЄС 15 липня продовжила дію директиви про тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Це рішення дійсне. Нинішня рекомендація лише розширить можливості для держав-членів, який статус надавати українцям", - пояснив Тихий.

Водночас у відомстві підкреслили, що уряд України стимулюватиме повернення громадян додому, адже країні потрібні люди, які житимуть, працюватимуть і розвиватимуть державу. Речник МЗС додав, що для тих, хто перебуває за кордоном, консульські установи продовжать надавати необхідну підтримку.

Українці в ЄС: останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для держав ЄС щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу громадян України, які втекли від війни на територію країн блоку.

Такі рекомендації ЄС були схвалені на випадок, коли умови в Україні будуть дозволяти поступове припинення дії статусу тимчасового захисту для українців.

Рекомендації мають заходи для забезпечення інформування переміщених осіб, координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною.

