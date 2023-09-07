Так, підвіконня "прикрашав" бюст Леніна, а спати їй запропонували на постільній білизні із зображенням матрьошок.

Українка в центрі столиці Норвегії Осло випадково зняла квартиру у любителя "русского міра" і була шокована дизайном, адже на фотографіях на платформі з пошуку житла все було пристойно.

Як пише OBOZREVATEL, українка на ім'я Ірена під час свого робочого візиту в Осло орендувала квартиру в центрі столиці, скориставшись послугами відомої платформи з пошуку житла, але потрапивши всередину, була шокована "проросійським інтер'єром" апартаментів.

На знімках житла, оприлюднених на сайті, натяків на те, що господар квартири - фанат "русского мира" не було.

Відео дня

"Єдине, що збентежило українку на фото, – це килим, але інші умови її влаштовували, тому вона і погодилася на оренду. Варто відзначити, що подорожувала Ірена не сама, а з двома дітьми", - пише видання.

Як розповіла українка "Обозревателю", заселилася вона в квартиру пізно ввечері, і відразу ж на ліжку побачила – "сюрприз" - постільну білизну з матрьошками. А вранці, відкривши штори, вона зустрілася з бронзовим бюстом Леніна на підвіконні.

На повідомлення власник нахабно не відповідав, що здалося українці дивним і неповажним.

"Напевно, порахував моє питання некоректним або що. Але здавати житло з традиційними атрибутами Росії вважаю неправильним, і не тому, що я українка, а тому, що пропагувати культуру агресора, який 1,5 роки веде війну в центрі Європи, неприпустимо", – вважає Ірена.

Росіяни за кордоном

У Чехії чоловік побив двох українок, коли дізнався, звідки вони приїхали в цю країну.

Також на початку серпня в одному з ресторанів поблизу Праги офіціант увімкнув гімн Росії і звук сирени, коли в закладі перебувала українська біженка.

А в Німеччині двоє росіян напали на українку з дитиною за гасло "Слава Україні". При цьому вони заперечували своє російське походження.

Вас також можуть зацікавити новини: