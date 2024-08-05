За прогнозами польських економістів, ситуація може стати ще гіршою.

Польські підприємці побоюються, що скоро залишаться без працівників. Їхній приплив з України вже сповільнюється, і уряд під тиском громадськості може ще більше посилити імміграційну політику, пише Rzeczpospolita.

Зазначається, що компанії все частіше відчувають проблеми з підбором співробітників. Так, клькість вакансій зростає з кварталу в квартал, на кінець березня їх було понад 112 тисяч. При цьому у деяких галузях нестача персоналу є проблемою половини або більше компаній. Це відбувається в будівництві, виробничих компаніях, транспорті та логістиці, хоча там працює багато іммігрантів.

"Простір для подальшого припливу іноземних працівників вже обмежений. Потенціал імміграції з країн зі схожою культурою (наприклад, України та Білорусі) повільно вичерпується, і уряд може посилити свою міграційну політику, що вплине на приплив працівників із більш віддалених країн", - пише видання з посиланням на звіт економістів Credit Agricole. Відео дня

За їхніми даними, кількість іммігрантів у Польщі швидко наближається до межі, встановленої національними можливостями для їхньої інтеграції.

"Вони стосуються як відсотка іммігрантів, яких суспільство здатне прийняти, не створюючи соціальної напруги, а також інфраструктурних проблем, пов’язаних, серед іншого, з із забезпеченням новоприбулих належними житловими умовами, медичним обслуговуванням та навчанням їхніх дітей", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на кордоні України з Польщею - останні новини

Польща закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Україною. Прикордонний перехід у Дорогуську не буде працювати до 14 листопада.

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