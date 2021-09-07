Василь Павлюк зазначив, що одному з постраждалих зробили операцію на хребті.

Генконсул України в Любліні Василь Павлюк назвав можливу причину аварії, в якій постраждали семеро українців. За його словами, водій мікроавтобуса міг заснути за кермом.

Про це дипломат розповів в ефірі "Україна 24".

Він вказав, що двоє українців госпіталізовані з важкими травмами. Одному з них знадобилася операція на хребті. При цьому він зазначив, що решту українців у лікарні відвідають дипломати.

Крім того, Павлюк зазначив, що водій був тверезий.

Читайте такожУ Польщі українця зняли напідпитку за кермом міського автобуса"Він, напевно, заснув - швидше за все. Це було під ранок, він їхав за вантажівкою ззаду", - підсумував генконсул.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро українців. Аварія сталася у вівторок вранці, 7 вересня, поблизу міста Люблін за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб.

Всіх постраждалих оперативно розмістили в госпіталі SPSK4 в Любліні.

Для надання консульського супроводу, а також можливої допомоги постраждалим, до лікарні виїхав черговий консул.

Встановлюються контакти з родичами.

Автор: Анастасія Горбачова