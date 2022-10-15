Висловлювання одного з чиновників в уряді встигли розкритикувати.

Керівник адміністрації канцлера Німеччини Олафа Шольца Вольфганг Шмідт порівняв танки Leopard 2 з нацистськими ракетами "Фау-2" в контексті передачі техніки Україні. На цьому тлі виник скандал: висловлювання чиновника розкритикувала глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Відповідною інформацією поділився німецький портал Spiegel.

"Я хотіла б запропонувати Вольфгангу Шмідту колегіальне знайомство зі зброєю. Тоді він швидко зрозуміє, що порівняння з нацистською зброєю не тільки абсолютно недоречно, але і просто невірно", — заявила Штрак-Циммерман у свіжому коментарі.

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Нагадаємо, в четвер, 13 жовтня, Шмідт виступив на заході в Берліні, де він відстоював позицію уряду не відправляти танки Україні для боротьби проти російської агресії. В ході розмови глава адміністрації Шольца повідомив, що на Leopard 2 зараз сподіваються так само, як нацисти на ракету "Фау-2" в минулому столітті.

"Іноді я схильний називати це V2-синдромом у німців, що існує чудо-зброя, яка, як за помахом чарівної палички, робить все можливе. А тепер Leopard 2 [...] — це чудо-зброя, яка покладе край війні", — заявив Шмідт.

Довідка УНІАН: V2 в нацистській термінології розшифровувалося як Vergeltungswaffe 2. Дослівно це перекладається як "зброя відплати". Позначка використовувалася для маркування техніки і ракет, які застосовувалися для знищення цивільного населення.

Передача танків від Німеччини Україні: що відомо

У ФРН 23 вересня не змогли проголосувати за пропозицію Опозиційного блоку ХДС / ХСС щодо поставок танків та іншої бронетехніки Україні. Коаліція і члени "лівої" фракції виступили проти.

За словами міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, Берлін домовився з членами НАТО не відправляти танки Україні "в односторонньому порядку".

"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією і НАТО, тому що це було б катастрофою", — пояснив відмову постачати танки Україні Олаф Шольц.

Тільки 9 жовтня Ламбрехт повідомила, що наша країна отримає 100 обіцяних танків від ФРН, які знаходяться в Греції та Словаччині. Їх передадуть в рамках кругових поставок.

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