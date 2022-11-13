Свого часу життєва історія іранця привернула увагу світових ЗМІ і відомого голлівудського режисера Стівена Спілберга.

У паризькому аеропорту Шарль-де-Голль помер громадянин Ірану Махран Карімі Нассері, який прожив там 18 років.

Нассері помер вчора вранці від природних причин в терміналі 2F, сказав представник аеропорту, передає Бі-бі-сі.

Нассері, який народився в 1945 році в іранській провінції Хузестан, в 1988 році полетів до Європи, на пошуки матері, яка виїхала раніше. Однак він потрапив в міграційну пастку - всі його документи були вкрадені. Після того, як його видворили з Великобританії, Нідерландів та Німеччини через відсутність необхідних документів, Нассері змушений був оселитися в головному аеропорту Парижа. Права на в'їзд до Франції у нього теж не було.

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Він розмістився в терміналі 2F на декількох кріслах, в оточенні візків з речами. Дні він проводив, роблячи записи про своє життя в блокноті і за читанням газет і журналів.

Історія Нассері привернула увагу світових ЗМІ і відомого голлівудського режисера Стівена Спілберга. Він зняв за її мотивами фільм під назвою "Термінал" з Томом Хенксом і Кетрін Зетою-Джонс у головних ролях.

Після прем'єри фільму у Нассері взяли безліч інтерв'ю. Одного разу він почав називати себе "сер Альфред" і давав шість інтерв'ю на день.

Незважаючи на те, що Нассері в 1999 році дали статус біженця у Франції, він продовжував жити в аеропорту до 2006 року. У 2006-му його госпіталізували через хворобу. Після цього він жив у хостелі, на гроші, отримані від фільму.

Кілька тижнів тому Нассері повернувся до терміналу 2F, де і помер. У нього знайшли кілька тисяч євро готівкою, додав представник аеропорту.

Фільм Спілберга "Термінал"

Трагікомедія "Термінал" вийшла на екрани в 2004 році. Слоган фільму - гра слів, його можна перекласти і як "Життя - це очікування", і як "Життя чекає".

У пошуках підходящої локації Спілберг відвідав безліч аеропортів по всьому світу, але керівництво жодного з них не дало дозволу на тривалі зйомки в справжніх пасажирських терміналах. Масивні, здатні витримати землетрус, знімальні декорації були зведені в гігантському ангарі в регіональному аеропорту лос-анджелеського передмістя Палмдейл (висота стель в ангарі становила 22 м, раніше там розташовувався складальний цех для літаків Rockwell b-1 Lancer). Хоча декорації зображували аеропорт Джона Кеннеді, за основу був узятий один з терміналів аеропорту Дюссельдорфа. Зовнішні сцени знімалися в монреальському аеропорту Мірабель.

Бюджет фільму склав $60 млн, а касові збори - $219 млн.

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