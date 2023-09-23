Зараз Аргентина намагається придбати на заміну американські гелікоптери.

Міністерство оборони Аргентини планує замінити два російських гелікоптери Мі-171Е на американські аналоги. В результаті російські машини можуть потрапити в Україну, але тільки за певних умов.

Як пише американське видання Defense News, Міноборони Аргентини остаточно відмовилося від планів налагодити технічне обслуговування своєї техніки, що раніше була придбана у Росії. Через західні санкції аргентинці не можуть звернутися до російських фахівців, а тому змушені просто поставити хрест на техніці російського походження.

Така доля зокрема спіткала два транспортні гелікоптери Мі-171Е (експортна версія однієї з модифікацій Мі-8). Уряд Аргентини вже направив листа до США із запитом на закупівлю списаних гелікоптерів CH-46 від Boeing, які і мають замінити російську техніку.

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Найближчим часом представники аргентинського Міноборони мають відвідати США з метою обговорити умови купівлі американських гелікоптерів. І ось тут з’являється теоретична можливість, що непотрібні Аргентині Мі-171Е відправлять Україні, яка вміє ними користуватися та ремонтувати.

Як зазначає українське видання Defense Express, влада США може виставити аргентинцям умову щодо продажу своїх гелікоптерів: непотрібні російські машини мають бути передані Україні.

"Тут, звичайно, можна згадати історію, коли Бразилія та Колумбія публічно відхилили запит США на передачу радянського та російського озброєння, щоб посилити ЗСУ, і Україна зокрема могла б отримати декілька десятків Мі-17 та Мі-35, але, з іншого боку, в Аргентини є все ж таки прямий інтерес, якщо США поставлять їм умову, що вони зможуть посилитися CH-46 за умови обміну на свої Мі-171Е", – зазначає видання.

Поставки гелікоптерів в Україну

Як писав УНІАН в липні, Чехія пообіцяла передати Україні штурмові гелікоптери та тисячі великокаліберні боєприпасів. Про яку саме кількість машин йдеться, цього офіційні особи розкривати не стали.

Також ми розповідали, що Україна отримала від Польщі близько десяти радянських гвинтокрилів Мі-24. Варшава зробила це засекречено і публічно не оголошувала про своє рішення.

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