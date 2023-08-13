Мікроавтобус нібито мав польську реєстрацію, але в салоні були українці.

В суботу, 12 серпня, близько 7 ранку в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Аварія сталася між виїздами Гавайншталь-Мітте і Хохляйтен у напрямку Відня.

Як повідомляє RMF FM, мікроавтобус перекинувся, пробив перила мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка проходила під автобаном. Водій, який вижив в аварії, зізнався, що на кілька секунд заснув.

Внаслідок аварії загинуло четверо людей – двоє дорослих (бабуся та дідусь) і двоє дітей (у віці кількох місяців і трьох років). У машині їхала ще одна дитина – вона отримала легкі поранення. Троє інших пасажирів отримали легші травми.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що мікроавтобус мав польську реєстрацію.

"Ми вже можемо підтвердити інформацію, встановлену з австрійською поліцією, що це був транспортний засіб з польськими реєстраційними номерами, а їхали в ньому громадяни України. Громадян Польщі в ньому не було", – повідомив заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський.

Польські консульські служби були в контакті з австрійською поліцією з самого ранку. Яблонський зазначив, що жертви були громадянами України. Цю інформацію негайно передали українському посольству.

У рятувальній операції брали участь п'ять рятувальних автомобілів, три карети швидкої допомоги та гелікоптер.

Інші аварії з українцями

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 липня неподалік від польського міста Хелм український автобус врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі. В результаті аварії на місці помер 33-річний пасажир автобуса, ще вісім осіб доставили в лікарню. За останніми даними, дві людини отримали тілесні ушкодження.

Нагадаємо, в кінці лютого на польській трасі зіткнулися автобуси, що перевозили українців. Один з них перекинувся, в лікарню госпіталізували п'ять осіб.

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