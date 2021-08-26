В однієї з пасажирок евакуаційного рейсу почалися пологи прямо на борту військового літака США Boeing C-17.

Афганську дівчинку, яка народилася на борту літака ВПС США під час евакуації, батьки вирішили назвати на честь літака.

Про це повідомляє CNN.

"Ми поговорили з матір'ю і батьком дитини, що народилася на борту C-17, що летів на базу Рамштайн, вони назвали дівчинку Річ. Назвали так, тому що у літака C-17, який доставив їх з Катару в Рамштайн, був позивний Reach", - розповів глава Європейського командування збройних сил США генерал Тод Волтерс.

Нагадаємо, в однієї з пасажирок евакуаційного рейсу з Афганістану почалися пологи прямо на борту військового літака США Boeing C-17.

В результаті літак приземлився на авіабазі Рамштайн в Німеччині, а громадянка Афганістану стала мамою дівчинки.

При цьому пологи ускладнилися низьким кров'яним тиском жінки, і літаку довелося навіть знижувати висоту, щоб зберегти їй життя і стабілізувати ситуацію.

Дівчинку і матір доставили до найближчого медичного закладу.

Читайте такожВ аеропорту Кабула понад 10 тисяч людей чекають на евакуацію

Захоплення влади в Афганістані талібами

У зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" почав швидко захоплювати міста у країні. Тепер, коли таліби увійшли в Кабул, тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану з міського аеропорту.

За повідомленнями ЗМІ, бойовики "Талібану" почали переслідувати людей, які працювали на сили США або НАТО. Угруповання проголосило на підконтрольній йому території нову державу - Ісламський Емірат Афганістан.

Представник НАТО повідомив, що евакуація з Афганістану іноземців та афганських громадян, які працювали в посольствах і міжнародних гуманітарних групах, йде повільно через ризик виникнення зіткнень.

Президент США Джо Байден зазначав, що масова евакуація громадян з Афганістану "пов'язана з ризиком втрат".

Автор: Денис Прядко