Столтенберг також сказав, що альянс повинен запобігти поширенню війни в Україні.

Якщо Росія спробує напасти на країну НАТО, альянс дасть рішучу відповідь.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

"Якщо президент Путін хоча б подумає зробити щось подібне з країною НАТО, як він зробив з Грузією, Молдовою чи Україною, тоді все НАТО буде задіяно негайно", - заявив він.

Війна в Україні є найнебезпечнішим моментом для Європи з часів Другої світової війни, і Росії не можна дозволити перемогти, додав генсек.

Щоб запобігти успіху Москви, НАТО та її країни-члени, можливо, повинні будуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та іншою допомогою протягом тривалого часу, сказав він.

"У наших інтересах, щоб така агресивна політика не принесла успіху", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з Росією до кінця цього року.

В Інституті вивчення війни водночас кажуть, що кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

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