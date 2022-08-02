У разі сутичок більш серйозного характеру, у ситуацію втрутиться контингент KFOR, який перебуває у Косово.

Балканський конфлікт є чудовим полем для використання Росією цієї ситуації з метою розпалювання війни в центрі Європи.

Про це повідомила експерт-балканіст Марія Гелетей в ефірі національного телемарафону.

"Це чудове поле для використання Росією цієї ситуації, тому що Росія використовує будь-яке малесеньке заворушення на Балканах: вона використовувала ситуацію в Македонії, яка трапилася декілька місяців тому, вона використовує Косово. Якщо подивитися на західні та українські медіа, у нас є звичайна згадка про ситуацію, а у росіян заклики про те, що там починається ще одна лінія фронту і починається війна. Хоча ми не бачили війни, ми бачили звичайне протистояння, звичайний протест", - сказала Гелетей.

За її словами, ситуація між Сербією та Косово може перерости у воєнний конфлікт, тому косовська сторона після консультації з західними партнерами пішла на поступки. Разом з тим, при сутичках більш серйозного характеру у ситуацію втрутиться контингент KFOR, який перебуває у Косово.

"Вони не втручалися у цю ситуацію, яка виникла цими днями, тому що не було підстав. Вони спостерігали за нею. Але якщо буде розвиватися серйозніше, вони будуть втручатися. І це збереже принаймні Косово від такої війни. Але це може бути інша країна на Балканах, це Боснія і Герцеговина, вона теж дуже чутлива до конфліктів, вона дуже розділена", - сказала експерт.

Вона зазначила, що цю ситуацію Росія теж може використати для того, щоб розпалити війну в центрі Європи, і тоді для європейців буде складно одночасно підтримувати Україну і Балкани.

Конфлікт між Косово та Сербією: що відомо

Як повідомляв УНІАН,31 липня на півночі Косова почалися збройні зіткнення через зміни правил проїзду в Косово.

Після цього президент Сербії Олександр Вучич заявив, що армія Косова нібито збирається напасти на сербів на півночі країни.

Водночас прем'єр Альбін Курті звинуватив у заворушеннях самого Вучича та директора Офісу з Косово і Метохії.

В командуванні контингентом KFOR (міжнародні сили безпеки в Косово під керівництвом НАТО) заявили, що готові втрутитися в ситуацію у разі необхідності.

Згодом влада Косова заявила, що відкладає процедуру запровадження заборони на сербські документи до 1 вересня.

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