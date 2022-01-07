Результати тесту жінки на COVID-19 були прострочені на кілька годин.

У Китаї в жінки на восьмому місяці вагітності стався викидень після того, як лікарня відмовилася її прийняти через прострочений тест на COVID-19.

1 січня персонал лікувального закладу в місті Сіань не пустив вагітну, адже термін тесту, який доводить, що в неї немає коронавірусу, сплив чотирма годинами раніше, пише Newsweek.

Зрештою після кількох годин жінку все ж госпіталізували, коли медики помітили кров біля її ніг. Їй зробили екстрену операцію, але врятувати дитину вже не вдалося.

Випадок викликав суспільний резонанс, призвів до розслідування і подальшого покарання керівництва установи.

Читайте такожУ світі 15% всіх вагітностей закінчуються викиднямиУ четвер, 6 січня, в повідомленні муніципального уряду Сіань, де 13 мільйонам людей два тижні наказано залишатися в повній ізоляції через пандемію COVID-19, йшлося, що генерального директора лікарні відсторонили від посади, а завідувачів амбулаторним і лікувальним відділеннями звільнили.

За словами влади, розслідування прийшло до висновку, що інцидент став результатом недбалості, а жінка повинна отримати компенсацію і публічні вибачення, адже жодній міській лікарні не дозволено відмовляти людям у лікуванні з міркувань боротьби з епідемією.

У самій лікарні ситуацію журналістам публічно не коментують.

Раніше УНІАН писав, як в Ізраїлі вперше у вагітної пацієнтки стався викидень через COVID-19.

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