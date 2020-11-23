Іспанія розпочне комплексну програму вакцинації проти коронавірусу в січні і розраховує охопити значну частину населення протягом трьох місяців.
Читайте такожКитай пропонує присвоювати людям коронавірусні QR-коди з інформацією про їх аналізиПро це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, передає the Guardian.
За його словами, Іспанія і Німеччина були першими країнами Європейського Союзу, які ввели повний план вакцинації.
"Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації", - сказав Санчес.
Він зазначив, що значна частина населення зможе бути вакцинована, з усіма гарантіями, в першому кварталі 2021 року. Також уряд планує набрати більше медичних працівників.
Відзначається, що Іспанія займає друге місце в Західній Європі за кількістю підтверджених коронавірусних інфекцій після Франції: близько 1,5 мільйона випадків захворювання і 46 619 смертей від COVID-19.
Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращими, ніж більшість експертів сподівалися. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини в 2020 році і більше 1 млрд - в 2021-му.
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