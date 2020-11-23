Також уряд планує набрати більше медичних працівників.

Іспанія розпочне комплексну програму вакцинації проти коронавірусу в січні і розраховує охопити значну частину населення протягом трьох місяців.

Читайте такожКитай пропонує присвоювати людям коронавірусні QR-коди з інформацією про їх аналізиПро це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, передає the Guardian.

За його словами, Іспанія і Німеччина були першими країнами Європейського Союзу, які ввели повний план вакцинації.

"Програма розпочнеться в січні і матиме 13 000 пунктів вакцинації", - сказав Санчес.

Він зазначив, що значна частина населення зможе бути вакцинована, з усіма гарантіями, в першому кварталі 2021 року. Також уряд планує набрати більше медичних працівників.

Відзначається, що Іспанія займає друге місце в Західній Європі за кількістю підтверджених коронавірусних інфекцій після Франції: близько 1,5 мільйона випадків захворювання і 46 619 смертей від COVID-19.

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращими, ніж більшість експертів сподівалися. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини в 2020 році і більше 1 млрд - в 2021-му.

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Автор: Людмила Жерновська