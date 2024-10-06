'Важко описати біль': дівчина Дурова втратила дитину через стрес після його затримання

Дуров про вагітність Вавілової дізнався, перебуваючи у поліцейському відділку.

Дівчина засновника Telegram Павла Дурова, Юлія Вавілова, була вагітна під час його затримання у Франції, але втратила дитину. Як зізнався сам Дуров, він дізнався про це, коли був у поліцейській дільниці в Парижі:

"Це був мій третій день там. У перерві між допитами я запитав свого адвоката, чи прийде моя Юлія теж на допит. Він сказав, що на неї чекали, але вона не змогла прийти. Я почав розпитувати про причини. Злякалася? Виїхала з Парижа? Він завагався. "Вона вагітна", - нарешті сказав він. Це була не та відповідь, якої я очікував у той момент. Після паузи я сказав: "Дякую за добрі новини". Інші присутні - перекладач, клерк, поліцейський - ніяково посміхнулися".

Згодом Дурова відпустили. Втім, коли він зустрівся з Юлією, то дізнався, що на неї чинився шалений тиск. Якийсь блогер поширив чутки, що вона "агент Моссада". Інші люди висунули абсурдну ідею, що саме її дії у соціальних мережах спонукали поліцію зустріти Дурова в аеропорту.

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Два дні тому Вавілова відвідала лікаря, який спостерігав за її вагітністю. З'ясувалося, що через стрес вона втратила малюка.

Сама Вавілова розповіла, що через поширення теорій змови та звинувачень у неї були панічні атаки. Лікар забороняв йти на допит. Втім, Юлія та Павло нібито насолоджувались радісною звісткою, попри невизначеність. Трагічну звістку вона отримала 4 жовтня.

"Лікар сказав, що серце дитини більше не б'ється. Важко описати біль. На той час ми так звикли до малюка. Це був 10 тиждень. 05.10.24 року - день хірургічної операції. Це було швидко, майже без фізичного болю. Тепер настав час вилікуватися. Нам вдалося впоратися відразу зі всім. Але це було занадто для малечі", - написала Юлія.

Telegram змінює політику після арешту Дурова

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали".

Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Ця фіча давала змогу шукати тих, хто поблизу, а також локальні групи і чати. Але у неї "були проблеми з ботами і шахраями", Також адміністрація месенджера вимкнула завантаження нових медіафайлів у "Телеграфі".

Французькі ЗМІ розповідають, що арешт Павла Дурова "безпрецедентно" змінив поведінку адміністрації Telegram. Так, по всій Франції і не тільки почали відновлювати старі справи, які в минулому довелося призупинити через незговірливість месенджера.

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