40-річний громадянин України помер в ізоляторі, куди його привели через проблеми з візою.

Голова прикордонної служби Португалії (SEF) Кріштіна Гатоес подала у відставку після скандалу, який спалахнув, коли громадянина України забили до смерті під час затримання в аеропорту Лісабона. Українець намагався потрапити в країну без дійсної візи.

Як пише Reuters, 40-річний Ігор Гоменюк помер в березні в ізоляторі SEF. Туди його привели португальські прикордонних після того, як він відмовився сісти на літак і залишити Португалію.

Читайте такожСтрілянина на російському кордоні: ЗМІ дізналися ім'я вбитого українцяТрьох офіцерів міграційної служби звинуватили в тому, що вони побили Гоменюка кийками після того, як він "розхвилювався" через своє затримання. У вересні прокуратура звинуватила їх у вбивстві. Смерть українця викликала скандал. В понеділок він знову загострився після появи непідтверджених повідомлень про плани SEF встановити "кнопки тривоги" в ізоляторах. Правозахисники вважають, що це не адекватна відповідь на інцидент.

В міністерстві внутрішніх справ Португалії, яка наглядає за роботою SEF, сказали, що відставка Кріштіни Гатоес - це частина плану реструктуризації. Цей план розділить поліцейські й адміністративні функції служби у роботі з іммігрантами й мандрівниками.

"Після з'ясування всіх обставин смерті громадянина України в аеропорту Лісабона, відставка була єдиною можливою дією", - вважає опозиційний депутат від партії PSD Рікарду Лейте.

У свою чергу, керівник португальської гілки організації Amnesty International Педру Нету зауважив, що злочин проти українця був не єдиним подібним випадком. І багато інших іноземців постраждали після прибуття в Португалію. Тому потрібно більше інвестувати в підготовку офіцерів прикордонної служби.

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Переклад: Лесь Димань