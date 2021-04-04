Папа Римський також закликав молитися, щоб минули обмеження, з якими нині стикаються люди.

У своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск згадав про війну на сході України.

Текст звернення оприлюднив ресурс Vatican News.

«Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо в східній Україні та в Нагірному Карабасі неушкодженими й здоровими повернутися до своїх сімей, та надихне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь», - сказав понтифік.

Він зазначив, що на сьогодні, 4 квітня, припадає Всесвітній день заборони протипіхотних мін, «підступних і жахливих боєприпасів, які щороку вбивають або калічать багатьох невинних людей».

Читайте такожПапа Римський провів Великодню месу (фоторепортаж)

«Наскільки кращим був би світ без цих знарядь смерті», - наголосив Франциск.

Він також закликав молитися, зокрема, щоб минули обмеження, з якими нині стикаються люди.

«Також і цього року в різних місцях чимало християн святкували Великдень з великими обмеженнями та, іноді навіть без можливості взяти участь у літургійних богослужіннях. Молімося, аби ці обмеження, як і будь-які обмеження свободи культу та релігії в світі, були усунені, щоб кожному було дано можливість вільно молитися і прославляти Бога», - підсумував понтифік.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька