'Режим тиші' на Великдень : в ISW відповіли, чи готова на це піти Росія

Володимир Путін раніше оголошував про одностороннє припинення вогню на честь Великодня в середині квітня 2025 року.

Україна продовжує пропонувати поступки та демонструвати свою готовність до переговорів з Росією. Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни.

При цьому зазначається, що Росія продовжує демонструвати своє не зацікавлення в припиненні вогню чи в добросовісних переговорах щодо припинення війни.

Аналітики Інституту нагадали, що президент України Володимир Зеленський 30 березня заявив, що Київ готовий погодитися на тимчасове припинення вогню на "свято Великодня", незалежно від того, чи воно матиме форму повного припинення вогню, чи мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі.

"Зеленський продовжує йти на поступки та демонструвати готовність України до дипломатичного діалогу та зобов'язань щодо безумовного припинення вогню, тоді як Росія продовжує демонструвати, що вона не зацікавлена в припиненні вогню чи в добросовісних переговорах щодо припинення війни", - йдеться у звіті.

Сказано, що у відповідь на ініціативу Зеленського голова Комітету Ради Федерації Росії у закордонних справах Григорій Карасін сказав, що заяви президента України нібито не слід сприймати серйозно.

Водночас аналітики зазначають, що президент Росії Володимир Путін раніше оголошував про одностороннє припинення вогню на честь Великодня в середині квітня 2025 року та на День Перемоги в Росії на початку травня 2025 року, але російська та українська сторони не одноразово звинувачували одне одного у порушенні припинення вогню на всьому театрі військових дій в Україні.

В ISW відмітили, що Кремль раніше пропонував короткострокові угоди про припинення вогню, але при цьому відхиляв заклики України та США до тривалішого або постійного припинення чи мораторію на удари далекої дії по цивільній інфраструктурі.

Також аналітики Інституту наголошують, що російські війська використовували припинення вогню для накопичення ракет, щоб максимізувати шкоду в наступних пакетах ударів невдовзі після закінчення терміну дії такої угоди.

Україна про мирні перемовини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський не вважає, що ситуація зайшла у глухий кут в переговорному процесу між Україною, США і Росією щодо пошуків завершення війни. За його словами, зараз м'яч на боці і Сполучених Штатів Америки і Росії.

При цьому він подякував США за те, що вони продовжують цей формат.

Глава держави додав, що Україна готова до перемир’я на великодні свята. Водночас він підкреслив, що нормальні люди, які цінують життя, говорять про повне припинення війни, а не про кілька днів затишшя. Україна відкрита до будь-яких компромісів, окрім компромісів щодо гідності та суверенітету.

Вас також можуть зацікавити новини: