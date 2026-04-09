Заяви США про перемогу в Ірані суперечать реальності, - Politico

Ключові цілі воєнної кампанії США проти Ірану не досягнуті.

В Ірані зберігається режим прихильників жорсткої лінії і можливість контролювати проходження суден через Ормузьку протоку. Запаси високозбагаченого урану залишаються в руках іранського режиму.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила перемогу у своїй воєнній кампанії проти Ірану майже рівно через 24 години після того, як Вашингтон і Тегеран оголосили про перемир’я. Але на стратегічному рівні це так не виглядає, пише Politico.

Американські сили домінували у тактиці, топлячи іранський флот, підриваючи його спроможності з виробництва балістичних ракет та дронів, і знищуючи більшу частину його протиповітряної оборони.

Проте, прихильники жорсткої лінії, які керують Іраном в останні 47 років, досі залишаються при владі.

Крім того, Іран досі володіє власними запасами високозбагаченого урану. А це була одна з ключових причин, через яку Трамп розпочав війну. І Тегеран може висувати претензію на заново віднайдене панування над Ормузькою протокою, що становить зростаючу загрозу для світових енергетичних ринків.

Хоча на цих вихідних в Пакистані починаються переговори про остаточне припинення конфлікту, війна підтвердила регіональне значущість Ірану, у тому числі його здатність завдавати ракетних і дронових ударів по сусіднім країнам, і завдавати економічного та політичного болю своїм супротивникам.

Один посадовець з оборонної галузі відзначив, що не знає, як можна зробити так, аби "джин повернувся в пляшку без переосмислення Сполученими Штатами наших стратегічних цілей". "Я не можу уявити, що США можуть запропонувати або чим загрожувати Ірану на цьому етапі, щоб це могло сформувати задовільний результат", - вважає він.

Водночас, міністр війни Піт Гегсет у середу відстоював наратив про повний успіх, вважаючи перелік досягнень США "історичною та приголомшливою перемогою" із досягненням "кожної мети". Але він також пообіцяв зберігати американські війська в регіоні, щоб забезпечити дотримання Тегераном умов припинення вогню. Цей крок може наразити американській війська на ризик подальших атак.

Деякі дипломати та представники оборони були скептичними до тверджень глави Пентагону.

"Оголошення перемоги зі словами, що він ще трохи атакуватиме Іран, видається на поразку", - вважає один азійський дипломат. Для Ірану "не програти - це не те саме, що перемогти".

У Пентагоні дехто не погоджується з твердженнями Гегсета, що іранський режим на чолі з Моджтабою Хомейні, сином вбитого верховного лідера Алі Хомейні, почне співпрацювати з США.

"Президент Сполучених Штатів правий, що ми, значною мірою, знищили військово-морський флот, і більшу частину, але очевидно не всю, їхніх балістичних і дронових можливостей. Але це насправді нічого не змінить. Якщо, звісно, не відбудеться велике повстання всередині Ірану... але я не бачу, щоб це сталося", - вважає представник оборони.

Як зазначила речниця Білого дому Анна Келлі, президент Трамп і міністр війни Гегсет праві, що Сполучені Штати "військово досягли або перевищили всі наші цілі операції Епічна лють". За її словами, Трамп є оптимістичним щодо того, що прийдешні переговори "призведуть до довготривалого миру в регіоні".

Але деякі прихильники Трампа не погоджувалися, що це була якимсь чином перемога.

"Існує глибокий парадокс. Якщо ви не готові піти на тотальну війну, а ми явно цього не робимо, тоді атаки [на Іран] зрештою підсилюють вплив цього жахливого режиму. Вони знають, що Трамп відчайдушно прагне виходу. І вони отримають свою вигоду, навіть попри те, що ми завдали їм ударів", - переконаний союзник Трампа, наближений до Білого дому.

Зокрема, початкові пропозиції Ірану щодо припинення війни, згідно з "планом із 10 пунктів", можуть закріпити кілька елементів, які "важко проковтнути", включаючи повноваження Тегерана стягувати плату в розмірі 2 мільйонів доларів за кораблі, що проходять через Ормузьку протоку.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила в середу, що "наші руки залишаються тримати спусковий гачок", якщо мирні переговори проваляться.

Що цьому передувало

8 квітня Трамп повідомив, що погодився на пропозицію Пакистану припинити атаки по Ірану на два тижні.

Як заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, безпечний прохід через Ормузьку протоку протягом двох тижнів буде можливий "за умов координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень".

При цьому, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт і Бахрейн заявили про ракетні та дронові атаки на їхню територію, попри домовленість США та Ірану про двотижневе перемир’я.

Вас також можуть зацікавити новини: