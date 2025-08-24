За словами віцепрезидента США, росіяни виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог.

Росіяни вперше за 3,5 роки повномасштабної війни проти України пішли на серйозні поступки. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю NBC Meet the Press.

"Я не кажу, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися в тому, що визнають територіальну цілісність України після війни", - сказав він.

За словами Венса, росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні. Він нагадав, що окупанти хотіли цього від самого початку повномасштабного вторгнення.

"Вони дійсно проявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх основних вимог. Вони обговорили, що необхідно для припинення війни", - підкреслив віцепрезидент США.

Проте Венс визнав, що Росія не хоче перемир'я. Він вважає, що на це є кілька причин.

"Ми не контролюємо дії Росії, якби ми це робили, війна закінчилася б сім місяців тому", - запевнив віцепрезидент США.

Путін уже готовий до завершення війни в Україні

Раніше політичний оглядач Марк Галеотті заявив, що російський диктатор Володимир Путін щиро зацікавлений у тому, щоб спробувати укласти угоду з Україною. Проте він цілком готовий і продовжити війну.

За словами Галеотті, перешкодою для всіх попередніх дипломатичних зусиль дотепер було небажання Заходу публічно визнати те, що Україна не збирається ані вступати до НАТО, ані повертати окуповані території найближчим часом.

