Вперше за 25 років публіці покажуть весільну сукню принцеси Діани.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Саме в цій сукні 19-річна Діана вийшла заміж за британського принца Чарльза у 1981 році.
Як повідомляється, сукня пошита з шовкової тафти з пишними рукавами, бантами і мереживом, прикрашена майже восьмиметровим шлейфом. Вона стане частиною виставки про історичні королівські палаци, яка відкриється 3 червня в Лондоні та триватиме до кінця січня наступного року.
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