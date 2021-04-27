Сукня стане частиною виставки про історичні королівські палаци.

Вперше за 25 років публіці покажуть весільну сукню принцеси Діани.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Саме в цій сукні 19-річна Діана вийшла заміж за британського принца Чарльза у 1981 році.

Як повідомляється, сукня пошита з шовкової тафти з пишними рукавами, бантами і мереживом, прикрашена майже восьмиметровим шлейфом. Вона стане частиною виставки про історичні королівські палаци, яка відкриється 3 червня в Лондоні та триватиме до кінця січня наступного року.

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Автор: Катерина Лиманська