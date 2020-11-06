Кандидат у президенти від демократів Джозеф Байден вийшов вперед у президентських перегонах США в штаті Пенсільванія після обробки 98% бюлетенів.
Читайте такожБайден перемагає у Джорджії та майже гарантовано отримує президентство – ЗМІЗа даними телеканалу Fox News, Байден набирає 3 млн 295 319 тис. голосів, у той час як його супернику республіканцю Дональду Трампу віддали перевагу 3 млн 289 725 тис. осіб. Таким чином, колишній віце-президент США вирвався вперед на 5 594 голоси.
Перед цим Байден зміг вирватися вперед на більш ніж тисячу голосів у штаті Джорджія (16 вибірників) після обробки 99% бюлетенів, де ще в четвер у Трампа була перевага у 5 тис. голосів.
Згідно з прогнозами Fox News, у разі перемоги в Джорджії або в Пенсільванії Байден набере необхідні для обрання президентом США 270 голосів вибірників. Поки, за підрахунками телеканалу, Трамп заручився підтримкою 214 вибірників, Байден - 264, передає ТАСС.
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