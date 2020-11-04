Останні виборчі дільниці закрилися тільки сьогодні вранці за Києвом.

У Сполучених Штатах триває підрахунок голосів після виборів президента країни, які відбулися 3 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", останні виборчі дільниці закрилися тільки сьогодні вранці за Києвом, тому підрахунок триватиме протягом дня і може затягнутися на довший термін через велику кількість голосів, надісланих поштою.

Читайте такожТрамп vs Байден: хто перемагає на виборах президента США (онлайн)

Чинний президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп наразі перемагає у таких штатах: Алабама (9 голосів виборників), Арканзас (6 голосів), Флорида (29 голосів), Айова (6 голосів), Айдахо (4 голоси), Індіана (11 голосів), Канзас (6 голосів), Кентуккі (8 голосів), Луїзіана (8 голосів), Міссурі (10 голосів), Міссісіпі (6 голосів), Монтана (3 голоси), Північна Дакота (3 голоси), Небраска (2 голоси), Огайо 18 (голосів), Оклахома (7 голосів), Південна Кароліна (9 голосів), Південна Дакота (3 голоси), Теннессі (11 голосів), Техас (38 голосів), Юта (6 голосів), Західна Вірджинія (5 голосів), Вайомінг (3 голоси).

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден виграє у таких штатах: Аризона (11 голосів), Колорадо (9 голосів), Коннектикут (7 голосів), Округ Колумбія (3 голоси), Делавер (3 голоси), Іллінойс (20 голосів), Массачусетс (11 голосів), Мериленд (10 голосів), Міннесота (10 голосів), Нью-Гемпшир (4 голоси), Нью-Джерсі (14 голосів), Нью-Йорк (29 голосів), Нью-Мексико (5 голосів), Орегон (7 голосів), Род-Айленд (4 голоси), Вірджинія (13 голосів), Вермонт (3 голоси), Вашингтон (12 голосів).

У решті штатів або пораховано мало голосів, або ж розрив між кандидатами дуже маленький і поки неможливо назвати переможця до остаточного підрахунку всіх бюлетенів.

Як обирають президента США

Президентські вибори в США проводяться у два етапи. На першому етапі жителі країни в результаті всенародного голосування голосують за виборців, які на другому етапі обирають президента країни. Виборщики - це люди з хорошою освітою, активісти та меценати. Громадяни заздалегідь знають, кого підтримує кожен виборщик.

У кожному штаті різна кількість виборщиків. Наприклад, у великому штаті Каліфорнія їх 55, а в маленьких штатах їх по 7. Тому для кандидатів у президенти дуже важливо, щоб їх підтримували у великих штатах.

За 41 день після всенародного голосування виборщики заповнюють бюлетені, вибираючи президента і віце-президента. На початку січня після підрахунку голосів виборщиків буде відомо ім'я нового президента.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН