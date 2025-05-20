Раніше він визнав програш на виборах і привітав із обранням Нікушора Дана.

Проросійський радикальний кандидат у президенти Румунії Джордже Сіміон зібрався до суду, щоб оскаржити результати виборів, на яких він зазнав поразки. Про це він повідомив на своїй сторінці в Х.

"Я офіційно прошу Конституційний суд анулювати президентські вибори в Румунії (травень 2025 року). З тих самих причин, з яких були скасовані грудневі вибори: зовнішнє втручання з боку державних та недержавних суб'єктів", – написав він.

Сіміон натякнув на втручання в голосування Франції та Молдови:

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"Ані Франція, ані Молдова, ані будь-хто інший не має права втручатися у вибори іншої держави. До всіх румунів: терміново зверніться до Конституційного суду з проханням скасувати цей фарс. Ми не здамося і не зрадимо! Це лише початок великої перемоги!" – додав політик.

Примітно, що раніше Сіміон визнав свою поразку і привітав новообраного президента Нікушора Дана з перемогою.

Вибори в Румунії

Перший тур виборів нового президента Румунії відбувся 4 травня. За його підсумками до другого туру пройшли проросійський Джордже Сіміон та проєвропейський Нікушор Дан.

18 травня відбувся другий тур голосування. Явка склала біля 65%. Ще до кінця підрахунку голосів Сіміон оголосив себе переможцем, хоча дані екзитполів свідчили про інше.

Після підрахунку всіх голосів було оголошено про перемогу проєвропейського незалежного кандидата Нікушора Дана.

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