В часи адміністрації Обами Блінкен наполягав на тому, щоб США озброїли українську армію.

Готуючись зайняти посаду президента США в січні 2021 року, переможець виборів Джо Байден обрав давнього союзника й радника Ентоні Блінкена кандидатом на посаду Держсекретаря. У Києві рішення зустріли з обережним оптимізмом. Адже українська сторона вважає Блінкена прибічником України у її опорі проти агресії Росії. Крім того, він добре розуміється на пострадянських геополітичних реаліях.

Здебільшого цей український ентузіазм пов'язаний з попередньою роботою Блінкена в адміністрації Барака Обами. Тожі він обіймав позицію радника з національної безпеки як для самого президента, так і для віце-президента Байдена, а потім став заступником Держсекретаря. Про це пише Atlantic Council. У Білому домі Блінкен грав впливову роль у просуванні санкцій проти Росії за вторгнення в Крим і на Схід України. Також він закликав США озброїти українську армію, хоч і безуспішно.

Читайте такожБайден розповів про свої плани на перші 100 днів президентстваТісні зв'язки й давня співпраця Блінкена з Байденом означає, що бачення зовнішньої політики США в обох будуть близькими. Неназваний екс-чиновник Держдепартаменту сказав CNN: "Важко зрозуміти, де закінчується бачення одного й починається бачення іншого".

"Блінкен буде втілювати й вдосконалювати бачення Байдена. Адміністрація Байдена надасть велику підтримку для України в часи, коли вона бореться з агресією Кремля. Ця підтримка буде включати військові поставки й летальну зброю. Варто згадати, що Байден підтримував відправку систем Javelin Україні в часи адміністрації Обами", - сказав колишній посол США в Україні й експерт Atlantic Council Джон Хербст.

Він також додав, що нова адміністрація у Вашингтоні буде заохочувати Київ проводити реформи, прив'язуючи економічну допомогу до серйозних кроків у цьому напрямку. Сам Байден робив це, коли був віце-президентом. Тепер цю роль буде виконувати Блінкен. На думку Хербста, новий Держсекретар буде втілювати політику Байдена, націлену проти провокацій Кремля, не лише в Україні, а й в інших місцях. Важливою частиною стане зміцнення НАТО й налагодження більш тісних відносин з ЄС, а також ключовими європейськими країнами.

"Ця співпраця буде означати, що будуть більш ефективні санкції й інші кроки, націлені обмежити й стримати агресію Кремля", - пояснив експерт.

Читайте такожБайден назвав Блінкена найбільш підготовленим до керування Держдепартаментом СШАУ свою чергу науковий співробітник Atlantic Council і екс-помічних Держсекретаря США Деніел Фрід, який координував американські санкції в часи Обами, зауважив, що адміністрація Байдена буде розглядати Україну не так, як Дональд Трамп з дивної позиції особистої політичної вигоди. Нову команду у Вашингтоні будуть цікавити інтереси США.

Це означає підтримка успішної, суверенної, демократичної України, яка процвітає й тісно пов'язана з Заходом. Як і Байден, Ентоні Блінкен знає Україну. Обоє поважають Революцію Гідності. Обоє підтримували санкції, які адміністрація Обами запровадила після вторгнення Володимира Путіна в Україну.

"Без підтримки Блінкена цих санкцій могло б і не бути. Будучи заступником радника з національної безпеки, він дав мені підтримку, яка мені була потрібна (коли я був координатором з питань санкцій у Держдепартаменті), щоб вести переговори про ці санкції з європейцями. Байден і Блінкен також знають Путіна. Вони не будуть виражати до нього таку велику прихильність, як Трамп. Підозрюю, вони будуть просувати дипломатичне рішення, щоб вигнати росіян спочатку з Донбасу, а потім з Криму", - вважає Фрід.

Він також додав, що Байден і Блінкен добре розуміють, що Україна не доб'ється успіху без трансформацій вдома. Залізна завіса з корупції й олігархічного контролю (через яку Путін намагається домінувати в Україні) може нашкодити майбутньому країни не менше, ніж прямий російський тиск. Байден і Блінкен будуть підштовхувати українських лідерів забезпечити краще й більш прозоре управління, яке буде йти на користь українському народу й закладе основу для європейського майбутнього країни.

Читайте також"Добре знає про агресію РФ в Україні": екс-посол розповів про кандидата на пост держсекретаря СШАЗаступник директора Eurasia Center в Atlantic Council Мелінда Харінг зауважує, що Блінкен - хороший професіонал, який розуміє, що Володимир Путін - це "покидьок і загроза для світового порядку".

"Блінкен абсолютно налаштований зробити так, щоб Україна нарешті стала членом Євроатлантичної спільноти й приєдналася до НАТО. Але він не м'якотілий. Не варто чекати, що він все подарує Україні. Під керівництвом сильної української гілки США будуть тиснути на Зеленського й наполягати, щоб країна нарешті розібралася з корупцією й реформувала свої суди, перш ніж отримає масивну іноземну допомогу", - вважає вона.

Шлях Блінкена до посади Держсекретаря: що відомо?

21 листопада стало відомо, що переможець президентських виборів Джо Байден визначився з кандидатами на посаду Держсекретаря. Видання The Hill повідомило, що серед претендентів на посаду сенатори Кріс Кус і Кріс Мерфі, колишній перший заступник держсекретаря і посол в Росії Вільям Бернс і колишній радник Барака Обами з національної безпеки Сьюзан Райс.

Однак, фаворитом при цьому вважали 58-річного Ентоні Блінкена, який обіймав посаду заступника Держсекретаря США в часи президенства Барака Обами.

23 листопада команда Байдена офіційно висунула Блінкена на посаду Держсекретаря США.

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Переклад: Лесь Димань