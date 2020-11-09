Сам Дональд Трамп відмовляється визнати поразку на виборах в США і планує оскаржити в суді результати голосування в кількох штатах.

Перехідна консультативна рада порекомендувала голові Білого дому Дональду Трампу негайно розпочати процес підготовки передачі влади обраному президенту США Джо Байдену.

Про це йдеться в заяві членів ради, пише ТСН з посиланням на Associated Press.

"Це була важка кампанія, але історія повна прикладів президентів, які після таких кампаній великодушно надавали допомогу своїм наступникам", - йдеться в заяві.

До складу ради увійшли представники трьох попередніх американських адміністрацій. Серед них - голова адміністрації Білого дому 2006-2009 років Джош Болтен, міністр охорони здоров'я і соціальних служб тієї ж адміністрації Майкл Левітт, глава адміністрації Білого дому часів демократа Білла Клінтона Мак Макларті та Пенні Пріцкер - міністр торгівлі при президенті Бараку Обамі.

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Утім, сам Дональд Трамп відмовляється визнати поразку на виборах в США і планує оскаржити в суді результати голосування в кількох штатах: його адвокати готують позови.

Зокрема, Трамп здивувався, чому американські ЗМІ стали оголошувати про перемогу того чи іншого кандидата на виборах президента Сполучених Штатів Америки.

"Відколи мейнстримні ЗМІ оголошують, хто буде нашим наступним президентом? За два останні тижні ми багато чого дізналися", - зауважив глава Білого дому в повідомленні на своїй сторінці в Twitter.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН