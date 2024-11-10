Міністр закордонних справ Франції сподівається, що Маск не зробить з демократією США те, що він зробив з Twitter.

Країни Європи готуються до наслідків другого президентського терміну Дональда Трампа та стежать за його союзником-мільярдером Ілоном Маском, пише Politico. Зокрема міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю Le Parisien розповів про роль, яку може відіграти Маск у новій адміністрації Трампа.

"Будемо сподіватися, що він не зробить з американською демократією те, що він зробив з Twitter. Демократія - це крихкий скарб", - наголосив він.

У Politico зазначили, що Маск відігравав "ключову роль" під час передвиборчої кампанії Трампа, адже виступав на мітингах, вкладаючи мільйони у "протрампівський комітет політичних дій" та використовуючи соцмережу X для просування Трампа.

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"Мільярдер, який народився в Південній Африці, тепер, схоже, готовий приєднатися до команди Трампа з самого початку його другого терміну. Несподіваною подією стало те, що цього тижня технологічний магнат приєднався до телефонної розмови між новообраним президентом Сполучених Штатів та Володимиром Зеленським в Україні", - додали у виданні.

У матеріалі нагадали, що Барро знайомий з Ілоном Маском, адже був молодшим міністром технологій Франції в той час, як власник Tesla придбав соцмережу X. В тому ж році Барро наголосив, що був "шокований" тим, як Маск поводиться з платформою.

Також він не один раз заявляв, що не буде виступати проти заборони соцмережі в ЄС, якщо X відмовиться дотримуватися Закону про цифрові послуги.

"Ми ніколи не дозволимо, щоб публічні дебати були передані дерегульованим соціальним мережам в руки особливих інтересів, чи то американських, чи то китайських", - зауважив Барро в інтерв'ю Le Parisien.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, у США завершили підрахунок голосів на президентських виборах. За результатами голосування, Трамп набрав 74,6 мільйона голосів по всій країні (50,5%) проти 70,9 мільйона у Гарріс (48%).

Водночас видання The New York Times писало, що другий термін Дональда Трампа стане випробуванням для Європи. У виданні підкреслили, що уряди Франції та Німеччини наразі ослаблені внутрішньополітичними проблемами, а тому сильну європейську відповідь може бути важко сформувати.

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